التحالف العربي: لجنة سعودية - إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف شكلت لجنة مشتركة سعودية - إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة أبين في جنوب اليمن.

وأكد التحالف "ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة".

ونسبت وكالة الأنباء السعودية "واس" للمالكي قوله: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين (26 أغسطس 2019) للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن)".

ودعا المتحدث "كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى".