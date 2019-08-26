"رياضة النواب" تشيد بإنجازات بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها التاريخية، من خلال الطفرة التي تعيشها المنظومة النابعة من دعم القيادة السياسية وحرصها على توفير كل المتطلبات اللازمة للعمل والإنجاز.

وأكد "رشاد"، في تصريحات صحفية، أن تفوق أبطال البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب وتصدرهم جدول ميداليات البطولة برصيد 75 ميدالية حتى الآن، إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتنا الرياضية المتتالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيد على عودة عنجهية الرياضة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن جهود هؤلاء الأبطال وبراعتهم وسيطرتهم الكاملة على منصات التتويج رسالة تدفعنا بكل قوة جميعا لتذليل كل العقبات وتوفير كل متطلبات أبطالنا بجميع الألعاب، وذلك كون الرياضة تمثل قضية أمن قومي للبلاد وركيزة أساسية في صناعة النشئ السليم وآلية مهمة في محاربة التطرف.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تعزيز الاهتمام بالألعاب الفردية وتوسيع القاعدة الرياضية بحيث يتساوى فيها الاهتمام بجميع الألعاب، بجانب تنمية موارد جميع الاتحادات، خصوصًا وأن مصر تمتلك العديد من الأبطال المتميزين والبارعين الذين أسهموا فى رفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية، لافتًا إلى أن ذلك سيكون على رأس أجندة أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس.​