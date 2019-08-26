غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في غزة

أفادت "سكاي نيوز" عربية، بان الجيش الإسرائيلي شن، الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن

تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ.

وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة.

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ويأتي هذا بعد ان قال

الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن القذيفة الثالثة سقطت في شارع بمستوطنة قرب غزة من دون وقوع إصابات.

ولم تتضح على الفور هوية الجهة، التي أطلقت القذائف من غزة.