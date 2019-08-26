وسائل إعلام لبنانية: غارات إسرائيلية على البقاع

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وكالاتالإثنين 2019/8/26 04:56 ص بتوقيت أبوظبي
غارات على سهل البقاع - أرشيفية
ذكرت قناة النهار اللبنانية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على منطقة حدود لبنان مع سوريا، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
وأضافت أن 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية شرقي زحلة، وسُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع.
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