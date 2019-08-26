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عاجل.. إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع اللبناني

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قالت مصادر إعلامية إن إسرائيل شنت سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح.



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وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد تعهد بالرد على إسرائيل عقب سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، كما تعهد بعدم السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصرَ للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية"سيكون على الأراضي اللبنانية" وأن ما جرى خطيرٌ جداً ولا يمكن السكوتُ عليه.

كما وصف نصر الله هجومَ الطائرتين المسيرتين فوق الضاحية الجنوبية، بأنه تكرارٌ لسيناريو استهداف مقرات ميليشيات الحشد الشعبي، ولكن هذه المرة في لبنان.