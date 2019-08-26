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بالصور.. قبلات ترامب لبريجيت ماكرون وميركل في قمة G7

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تمكنت السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من الوقوع في سحر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة "بياريتس" الفرنسية، وذلك في نهاية اليوم من تجمع زعماء العالم.



وبحسب صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، قامت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون بوضع قبلة على خد الرئيس الأمريكي ترامب، كما قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جانبها بالقيام بالأمر نفسه أثناء اجتماع القادة الوطنيين بعد العشاء في اليوم الثاني من الاجتماع في بياريتس الفرنسية.

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ومن جانبه كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يراقب الوضع، لكنه كان محرجًا بسبب دعوته لمسئول حكومي إيراني في القمة مما أثار خلافا دبلوماسيا، حيث رفض الرئيس الأمريكي مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ووصفت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هالي، دعوة ماكرون للمسئول الإيراني بأنها عدم احترام لزعماء العالم الأخرى، خاصة أن إيران تدعم الإرهاب في كل منعطف وتواصل ملاحقة الموت لأمريكا.