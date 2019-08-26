شكرا لقرائتكم خبر عن طهران لبغداد: إسرائيل قصفت مخازن «الحشد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

اتهم تقرير أمني إيراني سلم للحكومة العراقية، إسرائيل بالتورط في قصف مخازن السلاح في معسكرات «الحشد الشعبي» في بغداد أكثر من مرة، لكن التقرير لم يحدد المنطقة الجغرافية التي انطلقت منها هذه الطائرات مستبعدا في الوقت ذاته أن تكون قد أطلقت من الدولة العبرية.

وألمح التقرير الذي أدلى مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى معلومات عنه لـ "الخليج 365"، إلى أن الطائرات المسيرة أطلقتها إسرائيل من منطقة قريبة وليس من الداخل دون أن يحدد هذه المنطقة. وكشف عن وجود جواسيس في بغداد زودوا تل أبيب بتفاصيل ومكونات معسكرات الحشد القريبة من العاصمة. ويواصل فريق أمني إيراني أوفدته طهران إلى بغداد رصد ظاهرة الطائرات لتحديد الجهة التي تنطلق منها.

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من جهة أخرى، أفصحت تقارير استخبارية عراقية عن عودة قوية لـ «داعش» إلى سهل نينوى، ولفتت إلى أن المعلومات الامنية تؤكد نجاح خطة التنظيم الإرهابي في العودة إلى بعض مناطق السهل متحدثة عن نحو 400 داعشي تمكنوا من العودة بكامل تجهيزاتهم العسكرية.

وكشف مسؤول محلي في محافظة ديالى عن استنفار قوات الحشد العشائري على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين بعد محاولة تسلل قامت بها خلية تابعة لداعش. وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي، إن «الحشد العشائري في ريف الناحية دخل حالة الاستنفار في نقاط المرابطة خاصة القريبة من محافظة صلاح الدين».

واضاف أن حالة الاستنفار جاءت عقب محاولة خلية مسلحة تابعة لداعش التسلل في محيط قرية أم الكرامي جنوب العظيم، إلا أن الحشد العشائري تصدى لها ونجح في دفع مسلحي التنظيم للهروب صوب الحاوي ومنه إلى مناطق صلاح الدين.