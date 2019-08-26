وسط صمت دولي.. جرائم الحوثي تتفاقم

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس (الأحد)، من استمرار حصار مليشيا الحوثي للمدنيين في محافظتي تعز والحديدة، واستهداف مساكنهم بالمدفعية والقنص المباشر. وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة، إن تعز والحديدة وإب وحجة والضالع تتعرض لجرائم وانتهاكات استهدفت الأرض والإنسان وسط صمت دولي مطبق وتمادٍ من مليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وأكّد العمدة أن المليشيات حولت المنشآت التعليمية والطبية والمصانع والمستودعات التجارية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والأسواق العامة، إلى ثكنات تتمترس فيها ما أحدث أضراراً جسيمة وكارثية بمنازل المدنيين وقطع الطرق الرئيسية، وتسبب في حصار المدن، ووفاة مدنيين بسبب الحصار. وندد بجرائم القتل خارج نطاق القانون، والنهب والخطاب التحريضي الذي يكفّر المجتمع ويشحن بالكراهية والدعوة للقتل والاقتتال. وطالب رئيس الشبكة، المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية والذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن.

حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس (الأحد)، من استمرار حصار مليشيا الحوثي للمدنيين في محافظتي تعز والحديدة، واستهداف مساكنهم بالمدفعية والقنص المباشر. وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة، إن تعز والحديدة وإب وحجة والضالع تتعرض لجرائم وانتهاكات استهدفت الأرض والإنسان وسط صمت دولي مطبق وتمادٍ من مليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وأكّد العمدة أن المليشيات حولت المنشآت التعليمية والطبية والمصانع والمستودعات التجارية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والأسواق العامة، إلى ثكنات تتمترس فيها ما أحدث أضراراً جسيمة وكارثية بمنازل المدنيين وقطع الطرق الرئيسية، وتسبب في حصار المدن، ووفاة مدنيين بسبب الحصار. وندد بجرائم القتل خارج نطاق القانون، والنهب والخطاب التحريضي الذي يكفّر المجتمع ويشحن بالكراهية والدعوة للقتل والاقتتال. وطالب رئيس الشبكة، المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية والذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن.

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