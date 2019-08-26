شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة شرق عتق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اندلعت اشتباكات عنيفة أمس (الأحد) بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في محيط نقطة الجلفوز شرق مدينة عتق. وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الخليج 365» إن مواجهات عنيفة تشهدها المناطق الشرقية لمدينة عتق بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، حيث شوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة. وأفادت المصادر بأن مسلحي الانتقالي نفذوا عملية هجوم مضادة لقوات الشرعية وذلك بعد ساعات من وصول 3 ألوية عسكرية تابعة للانتقالي كتعزيزات إلى مديرية الصعيد غرب محافظة شبوة قادمة من محافظتي لحج وعدن.

من جهة أخرى، وصفت وزارة الدفاع اليمنية أمس الأول ما يحدث في شبوة بأنه تمرد مسلح من قبل المجلس الانتقالي الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مركزاً له.

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واتهمت الوزارة في بيان لها المجلس الانتقالي برفض التهدئة التي دعت إليها السعودية والاستمرار في المخطط التصعيدي والحشد العسكري. وتوعد البيان بملاحقة المتمردين والتصدي لهم بقوة وحزم، معتبراً أن ما نفذوه يتعارض مع الأسس الوطنية ولا يخدم المصلحة العليا لليمن أو التحالف العربي الذي جاء لإعادة الشرعية والمحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وطالب البيان المغرر بهم في صفوف «الانتقالي» إلى التوقف عن مهاجمة مؤسسات الجيش والأمن وسفك الدماء.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن مسلحي الانتقالي اختطفوا أمس مصور قناة اليمن الفضائية الرسمية في محافظة شبوة أنور لقلف بعد الاعتداء عليه، مؤكدة أن الاختطاف جاء أثناء تغطيته للمواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي في محطة بن عامر جنوب مدينة عتق.