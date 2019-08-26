شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل الحضرمية تؤيد «الشرعية».. والسلطة تمنع المظاهرات دون موافقة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

وجهت السلطات المحلية في محافظة حضرموت أمس (الأحد) بمنع أي تحركات أو لقاءات ومظاهرات دون أي موافقة رسمية مسبقة من الجهات الأمنية المختصة، مطالبة بضرورة الالتفاف حول السلطة المحلية بما يساعدها على القيام بواجبها في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد وكيل محافظة حضرموت عمر بن حبريش حرص السلطة المحلية على درء الفتنة وتولي المحافظ كامل زمام الأمور بحضرموت كسلطة شرعية وبما يساعد الأجهزة الأمنية من بسط نفوذها وإحكام السيطرة الكاملة في نطاق اختصاصاتها.

بدورها، أعلنت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء في بيان لها أمس الأول، وقوفها إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددةً على ضرورة الحفاظ على حضرموت وإبعادها عن أي صراعات. وطالب بيان مرجعية حلف قبائل حضرموت أبناء حضرموت بموقف موحد ضد كل من يحاول أن يثير الفتنة بين المجتمع الواحد وتحويل محافظتهم إلى ساحة صراع، داعياً التحالف العربي بقيادة السعودية بالتحرك لإعطاء المنعطف التاريخي الذي تشهده اليمن مزيداً من الاهتمام. من جهتها، جددت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع وقوفها الدائم إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السلطة المحلية ودعمها ومؤازرة لجهودها ومساعيها، داعية الجميع إلى الالتفاف حول الشرعية والسلطة المحلية. من جانبها، أكدت هيئة مؤتمر حضرموت الجامع أمس على وقوفها الدائم مع الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعمها، ومؤازرة جهود السلطة المحلية والعسكرية والأمنية لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها، مشددة على أنها منفتحة على الحوار والتشاور مع الجميع.