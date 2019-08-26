شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية: أنيس منصور «منتحل» صفة مستشار إعلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نفى المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض عارف أبوحاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بتصريحات مسيئة للسعودية قيادة وحكومة وشعبا. وكشف في بيان أصدره أمس (الأحد) أن المدعو أنيس منصور، الذي عمل مساعدا له لمدة عامين، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة اليمن في الرياض منذ شهر مايو الماضي وقبل أن يغادر الأراضي نفى المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض عارف أبوحاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بتصريحات مسيئة للسعودية قيادة وحكومة وشعبا. وكشف في بيان أصدره أمس (الأحد) أن المدعو أنيس منصور، الذي عمل مساعدا له لمدة عامين، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة اليمن في الرياض منذ شهر مايو الماضي وقبل أن يغادر الأراضي السعودية بشكل نهائي. وقال أبوحاتم إن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض التي يحملها أنيس منصور منتحلة، إذ لم يعد يشغل هذه الوظيفة. واتهم بعضا من قنوات التحريض باستغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا.



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