شكرا لقرائتكم خبر عن هلاوس إخوانية:البنا يضحك على اتباعه بإدعاء فرع للجماعة بين " الجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود تاريخ الخرافات داخل جماعة الإخوان إلى عهد حسن البنا مؤسس الجماعة، الذى كان يروج بين أنصاره وتابعيه العديد من الخرافات والهلاوس، من أجل طاعة قواعد الإخوان له.

ومن بين الوقائع التى تؤكد هلاوس الإخوان ، ما روجه حسن البنا ، بأن الإخوان لديهم فرع فى الجن، حيث إن من وسائل التربية عند تنظيم الإخوان ما يسمى "الكتيبة " وهي أن يتجمع 40 إخوانى أو اكثر في مكان مناسب لهذا العدد يتجمعون قبل غروب الشمس ويظلون في المكان حتى الصباح وبعد موعد محدد قبل غروب الشمس يتم غلق المكان ولا يسمح لأحد لا بالدخول ولا بالمغادرة مهما كان الأمر، وعادة ما يقود الكتيبة ، أكثر الحضور عبوسا وتمثيلا للحزن حتى يضفي جوا من الجدية والتأثر.

وكان من برنامج الكتيبة فقرة قبل النوم يتكلم فيها أحد افراد ما يسمونه في التنظيم بالرعيل الأول ، حيث كان يقول حسن البنا ،خلال اجتماعات تلك الكتيبة: كبروا لقد دخل علينا وفد من اخوانكم الجن في هذه الشعبة وهم جالسون فينقسم الحضور بين مكبر ومرعوب وفخور بأن له إخوان من الجن".

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