شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كلمة السيسى عن ليبيا..نائب: على المجتمع الدولى التكاتف لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن الأزمة الليبية خلال حضوره مؤتمر قمة السبع الكبار بباريس، والتأكيد على أن الأراضي الليبية هي العمق الاستراتيجي لمصر ، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إيقاف كل أشكال التعدي من هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي والشعب الليبي الشقيق.

وقال عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يقف المجتمع الدولي بما فيهم الدول السبع الكبري وراء حق الشعب الليبي في امتلاك أرضه وقراره وأن تكون السيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبي للجيش الليبي الوطني، ومواجهة الإرهابيين، وأن يكون القرار السياسي في يد القيادة الليبية وفي القلب منها مجلس النواب الليبى.

وتابع النائب محمد صلاح أبو هميلة: نطالب باتخاذ الدول السبع إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل المالي والمعدات العسكرية لهذه الميليشيات، موضحا أن الأمن القومي الليبي يهم الدولة المصرية بالدرجة الأولى ولذلك جاءت كلمات الرئيس السيسي ، حاسمة وتؤكد على أن مصر ستقف بجانب الشعب والجيش الليبي حتي يقضي على جحافل الإرهاب الأسود في ليبيا .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال مؤتمرقمة الدول السبع ، المنعقد فى باريس ، إن تفاقم الأوضاع فى ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذى تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة فى انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبى الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.

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