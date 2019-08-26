محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم: شنت مباحث التموين بدمياط، حملة موسعة لمكافحة الغش وضبط مخالفات البقالين التموينيين، أسفرت عن ضبط 1200 كيلو زيت سيارات مغشوش كانت على متن سيارة أجرة. وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التموين بلاغًا من شرطة النجدة، بتورط شخص يقيم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في شراء الكمية المضبوطة من أحد المحلات بقرية السنانية بدمياط، وبعد أن تبين له أنه مغشوش حاول إعادته لصاحب المحل لكن الأخير رفض فأبلغ شرطة النجدة. وانتقلت مباحث التموين إلى محل البلاغ وجرى ضبط السيارة المملوكة لـ"منصور. أ" ومقيم بالمحلة الكبرى وضبط 1150 عبوة زيت مغشوش وتحرر محضر لصاحب المحل "ح. م." لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تموين دمياط يضبط 1200 كيلو زيت سيارات مغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.