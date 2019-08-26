الان تتابع حفيد مؤسس “الإخوان” يواجه دعوى قضائية جديدة باغتصاب جماعي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
عاد اسم طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان إلى وسائل الإعلام من جديد، بعدما أفادت تقارير أجنبية بأنه يواجه دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014
مصدر مقرّب من الملف كشف معلومات نشرتها صحيفة “جورنال دو ديمانش” وإذاعة “أوروبا-1″، بأن النيابة العامة في باريس تقدّمت ببيان اتهامي تكميلي بعد ادعاء “امرأة خمسينية، كانت تعمل في حينه صحفية في إذاعة” بشكوى في مايو/أيار الماضي.
وسبق أن تقدمت 3 نساء في فرنسا بشكاوى تتضمن اتهامات بالاغتصاب لحفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي حسن البنا، إضافة إلى تهمة أخرى في سويسرا.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، أطلق سراح رمضان لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد 9 أشهر من التوقيف رهن التحقيق.
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