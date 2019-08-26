مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بجبال الألب السويسرية

قتل ثلاثة أشخاص جراء حادث ​تحطم طائرة​ بمنطقة "ممر سيمبلون" في ​جبال الألب​ السويسرية.

وأوضحت ​الشرطة​ في مقاطعة "كانتون فاليز" السويسرية أن "الطائرة الخفيفة أقلعت في وقت سابق اليوم من مطار يقع غربي ​سويسرا​ وكانت متجه إلى ​إيطاليا​، غير أنها تحطمت بعد أقل من ساعة ونصف من إقلاعها فوق "ممر سيمبلون" بالقرب من الحدود الإيطالية واشتعلت بها النيران".

ولفت الشرطة الى أنه "تم انتشال جثامين الضحايا من بينهم قائد الطائرة، وراكب، وطفل صغير"، مشيرة إلى أنه "ما زالت تجري إجراءات التعرف على هوياتهم بشكل رسمي".

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