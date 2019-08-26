بالصور- حفل ختام الأنشطة الصيفية لـ"تعليم أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
انطلقت مساء أمس الأحد، أولى فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية لمديرية التربية والتعليم بأسوان، في مدرسة بنات النيل الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية.
وقال عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم في أسوان، إن فعاليات المهرجان بدأت بافتتاح المعرض الفني الذي ضم العديد من الأعمال الفنية واليدوية التي نفذها الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية، أعقب ذلك فقرات فنية وتابلوهات استعراضية لطلاب مدارس أدفو.
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