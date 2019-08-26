"محلية النواب" تُطالب القرى السياحية بسداد رسوم الشواطئ المستغلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرى السياحية بسداد رسوم الشواطئ المُستغلة بالساحل الشمالي، موضحًا أن شواطئ البحار والأنهار بجانب الحدائق العامة، ملكية عامة للدولة وغير مملوكة للقرى السياحية.

جاء ذلك بعدما شهدت الساعات الأخيرة، تفعيلات لقرارات خاصة عن تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي، وفقًا لما كشف عنه اللواء حسن أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، وأيضًا قرارات أخرى بقرية الدبلوماسين بالإسكندرية.

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وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الأملاك العامة للدولة تعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.

ونوه إلى أن الحديث عن تحصيل رسوم على الشواطىء ليس جديدًا، كون تلك الرسوم تُسدد بشكل دوري كل عام أو كل 3 سنوات حسب تعاقد القرية مع المحافظة، مشيرًا إلى أن مالك القرية يمكنه بحسن إدارته ألا يحمل المنتفعين بالقرية أي أعباء مالية.

وتساءل السجيني: "لماذا أُثير هذا الأمر أخر 48 ساعة"، معتبرًا أن السبب وراء ظهور هذا الأمر الآن أنه قد يكون هناك قرية ما جاءها متطلبات بسداد رسوم فأرادت أن تتهرب بنشره على "السوشيال ميديا".