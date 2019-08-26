توثيق 258 انتهاكاً للحوثيين خلال أسبوع في أغسطس

عدن (الاتحاد)

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية نحو 258 انتهاكاً خلال أسبوع واحد من شهر أغسطس، في تصعيد خطير للجرائم بحق المدنيين، وأشار تقرير، إلى أن فرق الرصد سجلت 11 حالة قتل جراء القصف العشوائي على مناطق في تعز والحديدة، وانفجار ألغام زرعتها في الطرقات العامة، في حين تم توثيق 18 حالة إصابة أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأوضح التقرير، أن الميليشيات قامت بقصف عشوائي شمل 8 مناطق سكنية في الحديدة وتعز والجوف والضالع وحجة والبيضاء، ولفت إلى تضرر 19 منزلاً، ناهيك عن أضرار مادية وتدمير أراضٍ زراعية. وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية تعمدت قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من مناطقهم، خصوصاً في تعز والحديدة والضالع، مع أن غالبية تلك المناطق الآهلة بالسكان خالية من أي مسلحين أو مواقع للجيش.

وسجل التقرير، تهجير 75 أسرة خلال الفترة الزمنية نتيجة أعمال القصف العشوائي على الأحياء السكنية، إضافة إلى زراعة الألغام بشكل مفرط، موضحاً أن الميليشيات قامت بحملات اختطاف واعتقالات ممنهجة، حيث تم توثيق 76 حالة شهدتها محافظات الضالع وإب والحديدة وذمار وصنعاء وريمة وحجة وتعز. كما سجل التقرير، قيام الميليشيات في صنعاء بتحويل المساجد ودور العبادة إلى أماكن للتعبئة والتحريض المذهبي والطائفي والتجنيد، وإقصاء المخالفين لهم فكرياً، ناهيك عن عشرات الحالات لعمليات ابتزاز وفرض جبايات طالت محالات تجارية ومؤسسات وشركات ومسافرين ومزارعين.