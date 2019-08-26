«التحالف» يدمر «مسيّرة» و6 صواريخ أطلقت على السعودية

الرياض، صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مسيّرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. كما أعلن عن اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الإرهابية من صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن استمرار محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذالك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

وأضاف إن جميع محاولات الميليشيات الإرهابية بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. وأضاف أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل، يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها. وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري في محافظة الحديدة منذ 18 ديسمبر الماضي. وشنت الميليشيات قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية على العديد من مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة كيلو 16، المدخل الرئيس والشرقي لمدينة الحديدة، وفي شارع الخمسين شمال شرق المدينة. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي قصفت بالدبابات وقذائف الهاون مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة لحقت بأجزاء من المستشفى الذي سبق وتعرض لقصف مماثل خلال الأشهر الماضية.

وقال مصدر في القوات المشتركة إن استهداف مستشفى 22 مايو مؤشر خطير على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات، وبالأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والمؤسسات الحكومية والمصانع، في سعي منها لتدمير البنية التحتية في الحديدة. كما جددت ميليشيات الحوثي، هجماتها الصاروخية والمدفعية على مواقع قوات المقاومة المشتركة في مديرية الدريهمي القريبة من الحديدة، واستهدفت أيضاً مواقع عسكرية وتجمعات سكنية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.