حملة شاملة لتأمين أبين

عدن (الاتحاد) أعلنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين، جنوب اليمن عن استعداها لإطلاق حملة شاملة لتأمين مديريات المحافظة وترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة السكينة العامة للمحافظة. وأشار قائد القوات عبداللطيف السيد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق الحملة الواسعة لترسيخ الاستقرار وتطبيع الأوضاع في مديريات المحافظة، مشيراً إلى أن القوات ستعمل على منع حمل السلاح وتقييد حركة الأطقم الأمنية والعسكرية داخل المدن الرئيسة.

وأكد أن القوات شكلت غرفة عمليات مشتركة من أجل إنجاح الحملة الأمنية وإفشال أي تهديدات للعناصر التخريبية والإرهابية التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة السكينة العامة في المحافظة، متوعداً بالرد القاسي على كل الجماعات التخريبية والإرهابية التي تسعى إلى الإضرار بأمن واستقرار أبين. وأشاد بمواطني محافظة أبين ودورهم الإيجابي في تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن أهالي أبين هم الركيزة الأساسية في نجاح المهام الأمنية، موضحا أن الحملة سيتم تدشينها في مدينتي زنجبار عاصمة المحافظة ومديرية خنفر كمرحلة أولى وستعقبها باقي المديريات خلال الأيام المقبلة.

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