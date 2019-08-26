مسؤول عسكري لـ«الاتحاد»: السراج لم يعد مقبولاً من «الإخوان»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

توجهت قوات من الجيش الليبي أمس باتجاه غريان لتحريرها من قبضة المسلحين، بحسب مسؤول عسكري ليبي لـ«الاتحاد»، مشيراً إلى أن شن سلاح الجو الليبي عدداً من الضربات الجوية استهدفت الميليشيات في محيط طرابلس.

وقال قائد غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي اللواء محمد منفور إن سلاح الجو نفذ ضربات فجر الأحد، على عدة أهداف تابعة لحكومة الوفاق في جنوب العاصمة.

وقال المنفور إن مقاتلات سلاح الجو نفذت فجر الأحد ضربتين جويتين علي تجمعين تابعين لقوات الوفاق، أولاهما استهدفت تجمعاً لقوات لواء الصمود بقيادة صلاح بادي جنوب غرب معسكر النعمي، والضربة الثانية استهدفت قوات المنطقة العسكرية الوسطى بقيادة أسامة أجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات في ضواحي طرابلس.

وبحسب بيان للجيش قتل 12 مسلحاً وأصيب 20 آخرون في صفوف قوات الوفاق في كمرة وادي غان شرقي غريان إثر ضربة جوية لسلاح الجو.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، مشيراً إلى أن قوات حكومة الوفاق لاذت بالفرار أمام ضربات بقوات الجيش الليبي.

وفي طرابلس، أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب أن جماعة الإخوان تقف وراء اختيار فائز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لتمرير أجندتهم ومخططاتهم. وقال المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن جماعة الإخوان تستعين بشخصيات غير قيادية لتولي المناصب العليا في البلاد وجميعها تسمع وتنساق ولا تمتلك مواصفات القيادة وهو ما ينطبق على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكد العميد خالد المحجوب أن جماعة الإخوان تشعر بنهايتها في ليبيا بعد رفض الشارع الليبي لها، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان تتحدى الشعوب العربية التي خرجت ضدها في مصر والسودان والجزائر وليبيا. وأشار إلى وجود رفض من قبل جماعة الإخوان الليبية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مؤكداً أن السراج لم يعد مقبولاً خلال الوقت الحالي.

ونشبت خلافات كبيرة بين جماعة الإخوان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بسبب تصريح وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بخصوص الجيش الليبي عندما صرح بأن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي المكلف من البرلمان الليبي، منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان بالمجلس الاستشاري للدولة يحاول إجبار السراج على تغيير سيالة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد» تمارس جماعة الإخوان الليبية ضغوطات كبيرة على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للقيام بتعديل وزاري في حكومة الوفاق، وذلك لتمكين صقور الجماعة من الوزارات الخدمية، وهو ما يصفه مراقبون بمحاولة الإخوان ابتزاز الليبيين عبر الخدمات المقدمة إليهم في طرابلس من حكومة الوفاق.

إلى ذلك، رد رئيس مجلس مشائخ ترهونة صالح الفاندي على تصريح القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم «عملية بركان الغضب» التابعة للرئاسي مصطفى المجعي بشأن الهجوم على ترهونة، مؤكداً أن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل على المدينة

وأكد الفاندي أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من العاصمة طرابلس ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية، أما مهمة الدفاع على ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة.

يشار إلى أن القيادي بالمجلس العسكري مصراتة والناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي مصطفى المجعي قد أفاد بأن قوات الوفاق تحضر لما وصفه بـ«المعركة الكبرى» التي تبدأ بتحرير ترهونة.

وتعد مدينة ترهونة إحدى أبرز المدن الاستراتيجية الداعمة للجيش الليبي في المنطقة الغربية، وينحدر عن المدينة أكبر لواء عسكري مقاتل في عملية طوفان الكرامة وهو اللواء التاسع مشاة بقيادة العميد عبد الوهاب مقري. من جانبها، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي حكومة الوفاق بتهديد النسيج الاجتماعي في مدينة مرزق عبر استعانتها بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا، مطالبة بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة بتحرك عاجل. وطالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف عاجل وحازم مما يحدث بمدينة مرزق، وتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي، وأكدت اللجنة سعيها المستمر للتعاون مع دول الجوار وخاصة الطوق الجنوبي من أجل تأمين وإعادة الاستقرار لكامل المنطقة وسكانها. فيما نظم عدد من الليبيين في مدينة مرزق تظاهرات بسبب تهجيرهم من منازلهم قسرياً على يد ميليشيات مسلحة ومرتزقة تشاديين مدعومين من حكومة الوفاق الوطني.