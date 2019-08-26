بعد حركة تغييرات في القيادات.. القضاء الجزائري أمام مهمة إنجاز قضايا الفساد

محمد إبراهيم (الجزائر)

يعد مطلب محاسبة المسؤولين الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي الجزائري، المستمر منذ 22 فبراير الماضي، ورغم أن عدداً كبيراً من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باتوا نزلاء في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد، إلا أن البعض يرى أن هذا ليس كافياً.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اتخذ الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، 3 قرارات اعتبرها محللون أنها تهدف لتسريع إجراءات محاكمة المسؤولين الفاسدين، بدأها بقرار إقالة وزير العدل سليمان براهيمي، وتعيين بلقاسم زغماتي خلفاً له، تبعها بقرارين الأول شمل رؤساء المجالس القضائية، والثاني النواب العامين في عدد كبير من الولايات، الأمر الذي يمكن وصفه بأنه تحريك للمياه الراكدة في قطاع العدالة.

ويتزامن مع تلك الإجراءات، التصريح المتكرر للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بدعم الجيش لقطاع العدالة وضمان استقلاليته، وعدم تدخل أي جهة في شؤونه أو مسار القضايا التي ينظرها.

منذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافةً إلى ملاحقة أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.

ويقول المحلل السياسي، علي داسة، لـ«الاتحاد»، إن طول فترة حكم بوتفليقة التي دامت 20 عاماً كان قطاع العدالة بمثابة التحدي الذي كان عليه كسره، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من القضاة أجبروا على الاستقالة أو التقاعد أو الاستمرار بشكل سلبي إبان فترة حكم بوتفليقة.

وأشار إلى أن القضاة، في بداية الحراك الشعبي نظموا عدة مظاهرات وإضرابات، وأصدروا بياناً للشعب الجزائري اعتذروا فيه عن ممارسات كانت تتم بقطاع العدالة في عهد بوتفليقة، الأمر الذي يوضح حجم الضغوط التي كانوا يتعرضون لها. وقال: إنه «رغم أن بوتفليقة شكل في عام 2000 لجنة لإصلاح القضاء، إلا أن ما أسفرت عنه تلك اللجنة لم يخدم سوى مصالح العصابة المحيطة ببوتفليقة». واعتبر أن القضاء الجزائري اليوم على المحك، لأنه أمام مسؤولية ثقيلة، تتمثل في إعادة الاعتبار إلى عمله، وإزالة الشبهات التي لحقت به في عهد بوتفليقة.

وأشار، إلى أن تعيين بلقاسم زغماتي على رأس وزارة العدل يعيد الثقة للجزائريين في هذا القطاع المهم، لأن زغماتي مشهود له بالكفاءة، طول فترة عمله في منصب النائب العام في عدة مجالس قضائية، منها سطيف، وهران، والجزائر العاصمة، ثم نائباً عاماً مساعداً بالمحكمة العليا، قبل أن يعود نائباً عاماً للجزائر العاصمة.

وقال: إن «زغماتي له تاريخ مشرف في مكافحة الفساد، إذ كان هو من أصدر مذكرة توقيف دولية بحق شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وأحد المقربين من بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد في عام 2015، ليعزله بوتفليقة من منصبه عقاباً له على التحرك ضد خليل قضائياً».

وأضاف: «إن زغماتي مشهود له بالحسم والكفاءة، وهو ما يشير إلى أن الرئيس بن صالح يريد أن يعطي قوة لوزارة العدل في التوقيت الراهن، خاصةً في ظل إيداع مسؤولين كبار في السجن، وباتت وزارة العدل هي محط أنظار الجميع، نظراً للقضايا التي تنظرها».