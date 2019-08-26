غارات إسرائيلية في محيط العاصمة السورية

علاء المشهراوي، وكالات (عواصم)

قتل أمس عنصران من ميليشيا «حزب الله»، وآخر من الميليشيات الإيرانية، جراء الغارات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية في محيط العاصمة السورية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت طائرات إسرائيلية نفذت الغارات مساء أمس قرب بلدة عقربا في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، جنوب العاصمة دمشق، والتي يتمركز بها عناصر ميليشيا «حزب الله» الإرهابية والميليشيات الموالية لقوات الجيش السوري، وفقاً للمرصد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، ‏‎إحباطه عملية خططت لتنفيذها ‎ميليشيات «فيلق القدس» الإيرانية ومجموعات موالية لها ضد أهداف إسرائيلية من سوريا. وقال في بيان له: «أغارت مقاتلات إسرائيلية على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق». وأضاف الجيش: «جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني، حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقاً من الأراضي السورية». وتابع: «الحديث عن عملية كان مخططاً فيها لإطلاق عدد من المروحيات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية». وحمّل بيان الجيش «إيران والجيش السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها». ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أحبط هجوماً إيرانياً مزمعاً.

وأضاف على تويتر «لا حصانة لإيران في أي مكان. تعمل قواتنا في كل مكان ضد العدوان الإيراني، إذا همّ أحد بقتلك، فاقتله أنت أولاً».

في السياق، أفاد موقع صحيفة «Jerusalem Post» بأن جيش الاحتلال نشر المنظومات تحسباً لرد سوري إيراني على الضربة على قرية عقربا في ريف دمشق، مشيراً إلى أن كل الكتائب في حالة التأهب القصوى. وأوضحت الصحيفة أن الجيش أبلغ سكان مجلسي الجولان وكاتزرين شمال فلسطين المحتلة بالهجوم على ريف دمشق، رغم أنه لم يتم حتى الآن فتح أي ملاجئ.

وذكرت مصادر عسكرية عبرية «هناك قلق في أوساط الجيش الإسرائيلي بعد أن أصبح واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن القوات الروسية في جنوب سوريا، والتي يجب أن تشرف على إنشاء منطقة أمنية على طول حدود إسرائيل والأردن مع سوريا، تسمح في الأسابيع الأخيرة لعودة وحدات صغيرة من ميليشيات فيلق القدس الإيرانية وميليشيات حزب الله بالتمركز في مواقع قريبة لا تزيد على 10 إلى 15 كم من حدود إسرائيل والأردن».

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان «هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان». ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير قوله إنه «لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف». ولم يقرّ كاتس بما يتردد عن قيام إسرائيل بعمليات داخل العراق، واكتفى بالقول: «إننا نعمل في أماكن مختلفة».

وفي المقابل، نفى قائد سابق للحرس الثوري الإيراني الأحد إصابة مواقع إيرانية في غارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية. وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي «هذا كذب وغير صحيح»، رداً على قول إسرائيل إن طائراتها شنت غارات على مواقع تابعة لإيران في سوريا.