الاحتلال يستولي على مساحات بالضفة لبناء وحدات استيطانية

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة، رام الله)

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مساحات واسعه من أراضي قرية ديراستيا غرب سلفيت، وقرية كفر لاقف شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية. وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان في تصريح للصحفيين «تسلمنا قراراً ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59 وهو ما يعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا والتي تضم أراضي حكومية فلسطينية».

وأوضح زيدان أن الأراضي في تلك المنطقة هي أراض حكومية فلسطينية والاحتلال يريد تغيير معالمها إلى أراض خاصة استيطانية بقرار عسكري من أجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض أيضاً أراض خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.

وأضاف زيدان «تمت مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة وهيئة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني من أجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية وأصحاب الأراضي من أجل رفع قضايا لدى محاكم الاحتلال بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الإسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الإخطار».

يشار إلى أن مساحة أراضي واد قانا تبلغ ما يزيد على 10 آلاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، يحيط بها تسع مستوطنات.

وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من ارتفاع الأصوات التي تطالب بتكثيف الاستيطان وضم المناطق المسماة (ج) وتطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 17 سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى، من باب المغاربة بحراسة مشددة من الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية، إن 102 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 10 فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة. وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، ممّن وصفهم بـ«المطلوبين»؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس لجنة الدفاع عن العيساوية شمال شرقي المدينة المحتلة الناشط محمد خضر أبو الحمص، وشاباً من مركبة على حاجز مخيم شعفاط.