صحفي إيراني بوفد ظريف يهرب بالسويد.. ويطلب اللجوء

طهران (مواقع إخبارية)

ذكرت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الصحفي أمير توحيد فاضل، مدير القسم السياسي بوكالة «موج» الإيرانية الذي كان يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جولته بالدول الاسكندنافية، رفض العودة للبلاد ولجأ إلى السويد. وذكرت الصحيفة أن فاضل رغم أنه يعمل في «موج» الأصولية المتشددة لكنه ذو توجه إصلاحي حيث كان في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية لقيادته مع مير حسين موسوي، احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

وأضافت أن فاضل عمل أيضاً في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ومع صحف إصلاحية مثل «شهروند». واتهمت الصحيفة فاضل، بـ«الخيانة» كالعديد من الصحفيين الإصلاحيين الذين خرجوا من البلاد خلال السنوات الأخيرة ويعملون في وسائل إعلام معارضة، حسب تعبيرها.

هذا بينما تعتقل إيران عشرات الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم المهني وتتهمهم بالدعاية ضد النظام أو التجسس، وفقاً لمنظمات حقوقية. وتصنف منظمة «مراسلون بلا حدود» إيران في أسفل مؤشر حرية الصحافة العالمي بسبب زيادة عمليات اعتقال الصحفيين الإيرانيين ونشطاء مواقع التواصل والمواطنين الصحفيين. وكان رئيس تحرير وكالة «موج»، أمير مرتضوي، قال في تصريح إن «فاضل كان يعمل في القسم السياسي في هذه الوكالة، وتم إرساله إلى السويد برفقة وزير الخارجية، وليس لدينا معلومات أكثر مما أعلنته وزارة الخارجية من أنه لم يعد إلى إيران برفقة الفريق الإعلامي».