جونسون لتوسك: سنغادر الاتحاد الأوروبي في الفترة المحددة مهما كانت الظروف

قال مسؤول بريطاني الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.

وجاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.

وكان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

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وقال المسؤول، إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وكرر القول بأنه ما زال راغباً في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتابع أن "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أياً كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء".

وسوف يجتمع الاثنان مجدداً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.