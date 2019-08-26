كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة: يحق لترامب أن يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأنه يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين في حالة إعلان الطوارئ.

وقال منوشين لقناة "فوكس نيوز" تعليقا على تغريدة ترامب الأخيرة حيث كتب أنه يأمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين في عملها: "سيكون له مثل هذا الحق إذا أعلن حالة الطوارئ. لكن لم يعلن ذلك".



وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ان ما يطمح إليه ترامب عندما طلب من الشركات الأمريكية البحث عن بديل هو ضمان مغادرتها بهدوء وبدون مشاكل من الصين في ظل الحرب التجارية الطويلة الأمد.

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ووفقاً لـ "سبوتنيك" أضاف منوشين "نريدهم أن يكونوا حيث يحترمنا شركاؤنا التجاريون ويتصرفون معنا بصدق. الرئيس لديه العديد من الخيارات، لكن خيارنا الأول هو أن يكون هناك تجارة صادقة ومتكافئة".

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يذكر أن الصين فرضت يوم الجمعة رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة لـ 75 مليار دولار في العام.