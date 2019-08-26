كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير ويليام يسافر بطائرة عادية لزيارة الملكة إليزابيث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقل الأمير البريطاني ويليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية ليفوز بإشادة الصحف البريطانية، وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

وحسب وكالة "الشرق الأوسط" استقل ويليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة فلاي بي للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكوتلندا. وذكرت الصحف البريطانية أن التذكرة الواحدة تكلفت 73 جنيهاً إسترلينياً (89.16 دولار) ونشرت صوراً لويليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.

ورفض قصر كينسنغتون التعليق على سفر الأمير ويليام بطائرة عادية.

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وأوضحت وكالة «رويترز» أن الرحلة تمت بعد انتقادات شديدة للأمير هاري لركوب طائرات خاصة في أسفاره مع زوجته ميغان. ودافع المغني التون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا. وقال جون إنه دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية، وإنه دفع أيضاً قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة.

واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق، لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.

واعتبرت الصحف البريطانية ويليام مثالاً مشرقاً بالمقارنة بشقيقه. وقالت صحيفة «صن» في صفحتها الأولى: «أسرة ويليام تلقن هاري درساً في السفر بالطائرات».