كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة استهداف موقع "الحشد الشعبي" بمحافظة الأنبار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "الحشد الشعبي"، اليوم يوم الأحد، أن الضربة التي قال إنها نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، استهدفت نقطة ثابتة للواء 45 في منطقة عمليات الأنبار، وأسفرت عن مقتل مقاتل وإصابة آخر.

واتهم الحشد الجيش الإسرائيلي بمواصلة "اعتداءاته السافرة" على الأراضي العراقية، فيما لفت إلى أن عملية اليوم نفذت بتغطية جوية من الطيران الأمريكي.

ونشر "الحشد الشعبي شريط فيديو وصورا قال إنها توثق لحظة شن الضربة الإسرائيلية على موقعه في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، والأضرار التي تسببت فيها العملية.