- 1/2
- 2/2
يحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر، في الأسبوع الأخير من شهر غشت الحالي، بزفاف ابنه الأصغر عمر، من فتاة مغربية، في حفل زفاف يقام بالعاصمة الرباط.
ويقام حفل زفاف ابن قيصر الأغنية العربية، بأحد الفنادق المصنفة، يوم الجمعة القادم الذي يصادف 30 غشت الجاري.
وارتبط ابن كاظم الساهر، بفتاة مغربية بخطوبة رسمية قبل شهور قليلة، ليقررا الاحتفال بعقد القران في المغرب وفق طقوس تمزج بين التقاليد المغربية الشهيرة والعراقية كذلك.
تقارير إعلامية عربية كشفت أن السيدات سيرتدين أزياء مغربية في حين أن الشباب سيرتدون الزي العراقي، للمزج بين ثقافتي بلدي العريس وعروسه.
وسيقدم الفنان كاظم الساهر أغنية خاصة للعروسين في حفل زفافهما.
وأضافت نفس المصادر أن زوجة ابن كاظم الساهر، من أصول أمازيغية، تدعى مورا، وتعمل طبيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حفل زفاف ابن كاظم الساهر بالرباط..عروس مغربية وزي مزدوج وأغنية خاصة من القيصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.