كأس الـ”كاف”.. حسنية أكادير يواجه فريقا ليبيا قويا في الدور الأول

تعرف فريق حسنية أكادير، ممثل الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب نهضة بركان، على خصمه في الدور الأول للمنافسة، وذلك بعد الانتهاء من مباريات الدور التمهيدي.
وسيواجه الفريق السوسي، فريق الاتحاد الليبي، الذي أزاح من طريقه فريق الجمارك، من النيجر.
وستقام مباراة الذهاب في تونس، بين 15 و17 من شهر ستنبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بأكادير، بين 27 و29، من نفس الشهر.
جدير ذكره، أن الفريق السوسي، وصل الموسم الماضي، لدور ربع النهائي، وخرج على يد فريق الزمالك المصري، الذي توج بطلا.
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