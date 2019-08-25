شفشاون..بائع متجول يعتدي على قائد خلال حملة لتحرير الملك العمومي….ضربه بسلاح أبيض وتسبب له في جروح بليغة

تعرض قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة شفشاون، أمس السبت، إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف أحد “الفراشة” خلال مباشرته لتحرير الملك العمومي بساحة وطاء الحمام.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن البائع دخل في مشادات كلامية مع قائد المقاطعة أثناء تحرير الساحة من “الفراشة”، قبل أن يتحول الأمر إلا اعتداء بالضرب، حيث وجه إليه ضربات على مستوى وجهه بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب له في جروح بليغة جرى على إثرها نقله إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي الإسعافات الأولية.

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وأضاف الشهود ذاتهم، أن السلطات المحلية تمكنت من توقيف المعتدي وتسليمه إلى المصالح الأمنية المختصة، للتحقيق معه في ظروف وملابسات الاعتداء.

وتقوم السلطات المحلية بشفشاون منذ مساء الجمعة الماضي، بحملة واسعة من أجل تحرير عدد من الشوارع والأزقة من الباعة المتجولين الذين ينتشرون في كل مكان، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد منهم، خصوصا وأن الحملة جاءت في ذروة الموسم الصيفي الذي يشهد رواجا اقتصاديا كبيرا بفضل توافد المئات من السياح المواطنين والأجانب على المدينة.