أثار الفنان الشاب زهير بهاوي، الجدل، بعد ظهوره في مقطع فيديو حديث، بأحد الأعراس التي حضرها بجانبه عدد من حراس الأمن الخاص.
وانتشر منذ يوم أمس السبت، على صفحات أخبار المشاهير والفنانين على أنستغرام، مقطع الفيديو الذي يظهر بهاوي وهو يدخل حفل زفاف محاطا بعدد من حراس الأمن الخاصين، ويتوجه نحو أصدقائه الفنانين لإلقاء التحية عليهم، وهم يؤمنون له الطريق ويضمنون عدم اقتراب أحد منه.
ولم يفارق حراس الأمن الخاص بهاوي، حتى أثناء أدائه أغاني في حفل الزفاف.
وأوضح مصدر مقرب من بهاوي، بعد أن استفسره “اليوم 24” عن الموضوع، أن حراس الأمن يعملون لصالح حفل الزفاف ولا علاقة لهم ببهاوي، ميضفا أن الأعراس في مدينة تطوان أصبحت تستعين بحراس أمن بشكل كبير.
وزاد نفس المتحدث، أن بهاوي لم يلجأ لحراس الأمن الخاص حتى في حفلات وسهرات كبيرة، مضيفا: “كيف سيلجأ إليهم في مثل هذه الحالة؟”.
هذا، وتسبب مقطع الفيديو المنتشر في اتهام بهاوي بالغرور، غير أن له رواية أخرى لمضمونه، أوضحها مقرب منه في تصريح “لليوم24”.
كانت هذه تفاصيل خبر حراس أمن لم يفارقوا بهاوي في حفل زفاف..انتقادات من الجمهور ومقرب منه يوضح-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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