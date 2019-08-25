عصبة الأبطال الإفريقية – الرجاء يواجه فريقا ليبيا في الدور الأول

تعرف فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، على خصمه في الدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والذي سيواجهه، بعد أن تجاوز الدور التمهيدي.

ويتعلق الأمر بفريق النصر الليبي، الذي فاز اليوم، على تيميت موكاف، من جمهورية إفريقيا الوسطى، وضمن بطاقة العبور للدور الأول.

وستقام مباراة الذهاب من هذا الدور، في تونس، إما 13، 14، أو15 من شهر شتنبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بالدار البيضاء، إما 27،28، أو29، من الشهر نفسه، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وكان الفريق الأخضر، قد ضمن بطاقة العبور للدور الاول، بعد أن تجاوز فريق بريكاما يونايتد الغامبي، وانتصر عليه أمس السبت برباعية، مع العلم أن لقاء الذهاب، في بانجول، كان قد انتهى بالتعادل، بثلاثة أهداف لمثلها.

جدير ذكره، أن الممثل الآخر للكرة المغربي في أغلى المنافسات القارية، الوداد البيضاوي، سيواجه فريق إف سي نواذيبو، في الدور الأول.