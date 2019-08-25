رسميا.. نهضة بركان يتعرف على خصمه في الدور الأول لكأس “الكاف”

تعرف فريق نهضة بركان، ممثل الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب حسنية أكادير، على خصمه في الدور الأول للمنافسة، وذلك بعد الانتهاء من مباريات الدور التمهيدي.
وسيواجه وصيف بطل النسخة الماضية، فريق أشانتي غولد الغاني، الذي أزاح من طريقه فريق أكانوغي، من غينيا الإستوائية، بعد الفوز عليه بثلاثية، اليوم الأحد، في لقاء الإياب، مع العلم أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.
وستقام مباراة الذهاب في غانا، على أن تقام مباراة العودة بالملعب البلدي لبركان.
جدير ذكره، أن النهضة البركانية، أعفي من الدور التمهيدي، بعد أن حل وصيفا للبطل، في النسخة الماضية.
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