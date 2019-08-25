“خدمو ولا سيرو لحاكم…اللهم إن هذا منكر”، بهذه العبارات أوجزت 3 طفلات ينحدرن من جماعة “آيت مازيغ”، ضواحي إقليم أزيلال، قصة بلدتهن مع التهميش والإقصاء.
هؤلاء الصغيرات اخترن تسليط الضوء على مشاكل سكان جماعة “آيت مازيغ”، في شريط فيديو، نشر على نطاق واسع على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، يحمل رسائل عميقة بألسن بريئة.
وقالت إحدى الطفلات الثلاث، إن “الجماعة تعاني من أزمة الماء الصالح للشرب؛ فهذه المادة الحيوية لا يلمسها السكان إلا ساعة في اليوم”، متسائلة هي وصديقاتها “ماذا سنشرب؟؟”.
وأمام هذا الوضع المزري، أكدت الطفلات أن سكان “آيت مازيغ”، يضطرون إلى المشي لمسافة تزيد على 5 كيلومترات بهدف البحث عن الماء.
إضافة الى ذلك، رصدت الفتيات مشكلا آخر، يؤرق سكان “آيت مازيغ”، المتمثل في”هشاشة البينة التحتية للجماعة”، فضلا عن عدم توفر مدارس قريبة من السكان؛ فالجماعة التي يزيد عدد سكانها عن 31 ألف نسمة، لا تتواجد فيها مؤسسات تعليمية لسلك الإعدادي والثانوي.
هذا، وأوضحت الطفلات في شريط الفيديو المذكور، بأن المسؤولين عن الجماعة لا يتواصلون مع سكان إلا في وقت الانتخابات، قبل أن يخلصن: “اتقوا فينا وجه الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل سياسية عميقة بألسن بريئة…طفلات من الأقاصي للمسؤولين والمنتخبين: اتقوا الله فينا..خدموا ولا سيرو فحالكم اللهم إن هذا منكر!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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