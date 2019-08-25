برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز خماسية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان (هدفان)، كارليس بيريز، جوردي ألبا وأرتورو فيدال، وفي المقابل سجل هدفي ريال بيتيس كل من اللاعبين نبيل فقير ولورينزو مورن.

وبهذا الفوز حصد برشلونة أول 3 نقاط له في الدوري وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري، في حين بقي رصيد ريال بيتيس خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

افتتح نبيل فقير التسجيل لريال بيتيس من أول محاولة للضيوف في المباراة، في الدقيقة 15، حيث استقبل تمريرة من زميله مورون، في عمق دفاع برشلونة، وسدد أقصى يسار تير شتيغن.

ورغم سيطرة برشلونة التامة على الكرة، لكن البلوغرانا فشلوا في تهديد مرمى بيتيس بشكل خطر، وعلى العكس كانت هجمات الضيوف العكسية أكثر خطورة.

وكاد فقير أن يُسجل الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 32، حيث تحصل فريقه على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة وتصدى لتسديدته تير شتيغن على مرتين.

وجاءت أخطر فرص برشلونة في الدقيقة 37، حيث مرر جوردي ألبا كرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله رافينيا، والذي بدوره سدد لكن الكرة اصطدمت بمدافع ريال بيتيس وخرجت إلى الركنية.

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ونجح الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41، حيث استغل تمريرة في العمق من زميله سيرجي روبيرتو، وسدد في منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل البارسا بضغط كبير على الخصم، وضاعف غريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 50، حيث استقبل تمريرة من سيرجي روبيرتو في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس مارتين.

وكاد كارليس بيريز أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 54، حيث قام بالتصويب بقوة على مرمى بيتيس لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن.

وبالفعل نجح كارليس بيريز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، حيث استقبل تمريرة سحرية من نيلسون سيميدو من الجانب الأيمن، وسدد على يمين الحارس مارتين.

واستمرت حفلة أهداف البارسا، حيث سجل جوردي ألبا الهدف الرابع للبلوغرانا، وتلقى ألبا تمريرة من بوسكيتس وسدد على يسار مارتين حارس ريال بيتيس في الدقيقة 60.

وقرر فالفيردي إجراء أولى تغييراته، حيث أشرك أرتورو فيدال بدلا من سيرجيو بوسكيتس، ونجح التشيلي في تسجيل الهدف الخامس لبرشلونة من أول لمسة له فور مشاركته، حيث استقبل تمريرة من غريزمان وسددها في الشباك في الدقيقة 77.

وقلص لورين مورون مهاجم ريال بيتيس الفارق لفريقه، بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

ومع التقدم في النتيجة، دفع فالفيردي بالشباب أنسو فاتي وجونيور فيربو، بدلا من كارليس بيريز ورافينيا ليمنحهم فرصتهم الأولى للمشاركة هذا الموسم.