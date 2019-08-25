يافا: إصابات بينها امرأة بحالة حرجة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا قبيل انتصاف ليل الأحد الإثنين.
وعُلم أن الجريمة وقعت في شارع "محروزت"، وأسفر عن إصابة امرأة بجروح حرجة، فيما أصيب آخران بجروح وصفت بـ"المتوسطة".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المصابين وصلوا بقواهم الذاتية إلى مستشفى "فولفسون" في حولون.
وذكرت الشرطة في بيان مقتضب، أنها تلقت بلاغًا من مستشفى "فولفسون" يفيد بأنها استقبلت خمسة مصابين بجروح متفاوتة بينهم امرأة حالتها بالغة الخطورة، إثر تعرضهم لإطلاق نار.
وقالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى مكان وقوع الجريمة، وباشرت التحقيق في ملابساتها.
ويشهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني تصاعدًا في وتيرة العنف وجرائم القتل وعمليات إطلاق النار.
يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 47، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
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