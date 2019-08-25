شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 12:31 صباحًا, 26 أغسطس 2019 م المناطق- واس أعربت جمهورية جيبوتي عن إستنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية ( 6 ) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لإستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان، والتي تعد إعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الإحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الإعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية السعودية.

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