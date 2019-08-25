بيونج يانج تختبر منصة لإطلاق صواريخ .. وترامب غير سعيد

سيئول ـ وكالات: ذكرت وسائل إعلام حكومية رسمية كورية شمالية أمس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون أشرف بنفسه على تجربة “منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة”، وذلك بعد ان أجرت الدولة سابع تجاربها لإطلاق صواريخ خلال أقل من شهر.

وأطلقت كوريا الشمالية امس الاول من موقع على ساحلها الشرقي صاروخين قصيرا المدى على ما يبدو، حلقا لمسافة حوالي 380 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن العلماء “الشباب والواعدين” الذين يقفون وراء النظام الصاروخي الجديد “كنز ثمين وثروة لبلاده “، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية .

من جانبه، ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه “غير سعيد” من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقال ترامب للصحفيين، جالسا بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا، “إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقا”. وأضاف ترامب أنه تلقى “خطابا جيدا للغاية” من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون الأسبوع الماضي.

وتابع ترامب “أعتقد في النهاية، سوف يقوم بالشيء الصحيح. سنرى. ربما لا. ربما. لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح”.

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