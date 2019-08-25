طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية .. بيروت تدين وتعتزم تقديم شكوى بمجلس الأمن

في السياسة 26 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: قال الجيش اللبناني إن طائرتي استطلاع إسرائيليتين اخترقتا الأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية. وذكر بيان صادر عن الجيش صباح امس إنه “بتاريخ 25 أغسطس وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض ـ حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات”، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام. وأضاف البيان: “على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص”.

وأدان الرئيس اللبناني ميشال عون، الحادثة، واعتبر أن “الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين سقطتا في أحد أحيائها عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفصل جديد من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701، ودليل إضافي على نيات إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة”. وأشار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن “لبنان الذي يدين هذا الاعتداء بشدة سوف يتخذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أنه أعطى تعليماته للمندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمل مدللي، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الخرق الاسرائيلي الخطير للسيادة اللبنانية. وأكد باسيل أن لبنان حريص على تنفيذ القرار 1701 والذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم. وشدد باسيل على أن “حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة وتمسّكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها”.

الى ذلك، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية بأن الجيش الاسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة. وأضافت الوكالة: “آليات نوع هامر شوهدت في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة”. كما لوحظت “حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة، في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع (إسرائيلية) بدون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ”.

وشهدت سماء العاصمة بيروت صباح امس تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض. كما نفذ الطيران الإسرائيلي تحليقا على علو منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.