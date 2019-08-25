الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بدمشق

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء أمس الأول لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وأسقطت أغلبيتها قبل بلوغ أهدافها. وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أنه “في تمام الحادية عشرة والنصف “مساء” رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.

ميدانيا، تابعت عناصر الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي مستهدفة بعدة رمايات نارية تحصينات وتحركات إرهابيي “جبهة النصرة” في معرة النعمان ومحيطها. وذكرت “سانا” أن الجيش نفذ سلسلة رمايات نارية مدفعية وصاروخية ضد مواقع ومقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في كل من معرة النعمان والتح وتلمنس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي لافتاً إلى أن الرمايات بحسب المعلومات الميدانية أسفرت عن تدمير عدة تحصينات للإرهابيين إضافة إلى إيقاع قتلى في صفوفهم وتدمير عدة آليات ثقيلة. وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة الجمعة الماضية على بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي وذلك بعد إحكام السيطرة على خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي والقضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها.

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