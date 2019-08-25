الجيش الكوري الجنوبي يطلق تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

سيئول ـ وكالات: بدأ الجيش الكوري الجنوبي بصورة مفاجئة تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو التي تقع أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية بعد أن تم تأجيلها سابقا خوفا من تأثيرها على العلاقات الثنائية مع اليابان التي تطالب بأحقيتها في السيطرة على الجزر، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أمس. وذكرت القوات الحربية في رسالة مكتوبة “تنطلق تدريبات” حماية أراضي الخليج 365 في البحر الشرقي” ويشارك فيها سفن القوات البحرية والشرطة البحرية وطائرات القوات البحرية والجوية وجنود من القوات البرية وقوات المارينز.” وأضافت أنه تمت تسمية التدريبات بـ”تدريبات حماية أراضي الخليج 365 في البحر الشرقي نظرا لمغزى التدريبات وحجمها”.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي جو مين ـ جونج في إحاطة صحفية “إن التدريبات المعنية لم تجر هذا العام فقط بل هي تدريبات دورية تجري بشكل سنوي.” وردا على سؤال حول ما إذ كانت التدريبات المعنية تحمل رسالة سياسية موجهة لليابان، نظرا لتوقيت إجراءها مباشرة عقب إعلان سول إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، قالت المتحدثة “لم تقرر الدولة بدء التدريبات لمواجهة دولة بعينها بشكل خاص مثل اليابان. ولم تستهدف أية دولة، بل إنها تدريبات لحماية الأراضي والسيادة من جميع القوى الخارجية.” وأضافت أن أوضاع الطقس أثرت على تحديد موعد التدريبات، وأنه بالإضافة إلى ذلك تم تحديد الموعد بعد مراجعة العديد من العوامل ذات الصلة.

وسبق أن طالبت اليابان سيئول بوقف التدريبات، غير أن الأخيرة لم تول أهمية كبيرة لمطالبها مؤكدة على أن دوكدو أراضي كورية جنوبية بكل المقاييس.