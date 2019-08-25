رئيس وزراء السودان: ردود أمريكية إيجابية بشأن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه تحدث مع مسؤولين أمريكيين بشأن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكان رد فعلهم إيجابيا.

وأضاف حمدوك، الأحد، خلال مقابلة صحفية مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن بلاده تهدف في تلك المرحلة إلى العمل على استقرار الاقتصاد وإدارة العملة بشكل صحيح وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء السوداني أنه بدأ محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب.

وتناول حمدوك في لقاء مع قناة "سودان 24"، مساء السبت، الوضع الاقتصادي في السودان، مشددا على أن الأولوية لبرنامج الحكومة في الفترة الانتقالية يبدأ بوقف الحرب وإيجاد سلام مستدام، لأن التقدم الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة.

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وأشاد رئيس الوزراء السوداني بدور الأشقاء والشركاء في دول الخليج ومصر والاتحاد الأفريقي لمساعدتهم السودان في عبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخه.

وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها السودان منذ شهور.

وتصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف حمدوك أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

والأربعاء الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً لوزراء السودان، ليصبح أول رئيس حكومة مدني منذ أن عزل السودانيون البشير في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل/نيسان، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.