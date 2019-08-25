سلطان الظل بتركيا وتصعيد إسرائيل.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 25 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: موقع فرنسي: "سلطان الظل" في تركيا يدير عمليات أردوغان القذرة، والطيران الإسرائيلي يحلق على علو منخفض بجنوب لبنان، ومجلة أمريكية: إيران راعية الإرهاب تهدد مؤسسة أبحاث بواشنطن، ومصدر بـ"السيادي السوداني": قرار مرتقب بشأن أحداث ولاية البحر الأحمر.

وفي الاقتصاد تطالعون: قمة "السبع" تواجه اختبار "إخماد حرب التجارة" في باريس، وترامب: أمريكا "قريبة جدا" من إبرام اتفاق تجارة "كبير" مع اليابان، و8.8 مليار دولار في عام.. قطاع أنشطة الإقامة داعم قوي لاقتصاد الإمارات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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