فيديوجراف.. حصاد الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم السبت على فعاليات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت إقامة 8 مباريات. وحققت فرق الهلال والنصر والاتحاد والشباب والاتفاق الفوز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل. وفشل فريق الأهلي في تحقيق الفوز ليواصل نتائجه السلبية في الجولات الافتتاحية للموسم الرابع توالياً، حيث تعادل مع العدالة بنتيجة 1-1. وانتهى ديربي المجمعة بين الفيصلي والفيحاء بالتعادل السلبي. "العين الرياضية" تبرز أهم أرقام وإحصائيات أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين عبر الفيديوجراف التالي:

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