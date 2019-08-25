السيسي يدعو إلى مساءلة ممولي الإرهاب في ليبيا

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الأحد 25 أغسطس 2019

السيسي

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده للحل السياسي للأزمة في ليبيا.



وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات القمة: إن هذه الأوضاع تستدعي مساءلة حقيقية لداعمي الإرهاب ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وتابع أن:" كل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والقارة الأفريقية".

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وأضاف الرئيس المصري أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى المليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها.

ودعا الدول الأعضاء في مجموعة قمة السبع إلى إيجاد حلول لها، وفق أولويات الدول الأفريقية، واستناداً للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى.

ونوه السيسي إلى تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار الليبين وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار المليشيات المسلحة.

وأكد أن ذلك يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.