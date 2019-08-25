فلسطين.. إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إطلاق أربع قذائف صاروخية من منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، على مستوطنات "غلاف غزة"، وسط أنباء تفيد بتفعيل منظومة "القبة الحديدة" في محاولة لاعتراضها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، مضيفًا أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي نجحت باعتراض قذيفتين.
وأكدت تقارير أولية إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحيطة في القطاع، وسط أنباء عن تفعيل منظومة "القبة الحديدة" في محاولة لاعتراضها.
ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قذيفة أطلقت من القطاع انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد الكيبوتسات، في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".
وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الصواريخ تم من منطقة بيت حانون شمالي غزة. وأضافت أن هذه تعتبر المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق صواريخ من تلك المنطقة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.
وأضافت أن قذيفة سقطت في شارع (34) المؤدي إلى كيبوتس "إيرز" في المنطقة الواصلة بين عسقلان و"سديروت"، ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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