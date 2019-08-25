شاهد.. حالة من الذعر في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تداولت مصادر صحفية إسرائيلية مقطع فيديو يظهر حالة الهلع، التي انتابت الشارع الإسرائيلي بسبب الصواريخ الثلاثة التي أطلقت من قطاع غزة قبل قليل.
وأشارت التقارير الصحفية الإسرائيلية إلى أن حفل موسيقى في سيدروت، أصيب رواده بحالة من الهلع، بعدما دوت أصوات صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية.
كما يظهر مقطع الفيديو، أيضا مرور الصواريخ الثلاثة فوق الحفل الموسيقي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" على "تويتر"، أن صاروخا تم إطلاقه من غزة على شارع في مستوطنة إسرائيلية قرب القطاع دون وقوع إصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة وتم اعتراض 2 منها، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، بينما نقلت شبكة "قدس" على "تويتر" عن مصادر إسرائيلية قولها إن الهجوم تسبب في إصابة مستوطن بجروح، بينما أصيب 5 آخرين بالهلع جراء سقوط صواريخ على مستوطنات غلاف غزة".
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن منظومته الدفاعية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة، فيما سقطت الثالثة بمنطقة مفتوحة.
وقال الجيش في بيان إنه "رصد إطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة، والقبة الحديدية تصدت لقذيفتين، وسقطت الثالثة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات"، وذلك بعد أن أفاد بانطلاق صافرات الإنذار بالبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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